Flotta di 23 supercar e suv consegnata alla Polizia turca

La Polizia turca ha appena aggiunto al parco auto della stradale una serie di supercar, di suv di lusso e di berline sportive per un valore di circa 3,5 milioni di dollari.

Lo ha fatto però a costo zero perché le vetture - che ora portano le insegne della Trafik Polisi, tutte rigorosamente bianche e con i lampeggianti d'ordinanza - provengono da un maxi sequestro che la magistratura ha operato nei confronti di una banda criminale.

Questi 23 veicoli facevano infatti parte della collezione dell'australiano di origine turca Hakan Ayik che - come afferma l'Australian Daily Telegraph nel riportare la notizia - sarebbe uno dei più grandi spacciatori del mondo e avrebbe un patrimonio personale di circa 1 miliardo di dollari.

Come ha spiegato il ministro degli Interni turco Ali Yerlikaya in un post su X, Ayik e numerosi suoi complici sono stati arrestati a Istanbul il mese scorso. Ed ora a seguito di una decisione del tribunale, le auto sportive e i suv della sua collezione sono stati consegnati alla Polizia stradale.

"D'ora in poi questi strumenti non apparterranno più alle organizzazioni criminali - ha scritto - e saranno a disposizione della nostra Polizia e al servizio della nostra nazione". La collezione spazia da modelli di fascia alta come una Bentley Continental GT, una Porsche Taycan e una Ferrari 458 ma anche una Volkswagen Golf R, una Range Rover Sport e una Mercedes-Benz GLS.



