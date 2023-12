Smog, a Torino stop ai diesel Euro 5 fino a venerdì 22

Proseguono fino a venerdì 22 dicembre compreso, a Torino, i blocchi del traffico previsti dal livello arancione del semaforo anti smog. In base alle rilevazioni dell'Arpa sul superamento dei limiti di PM10 nell'aria, il provvedimento che e stato in vigore negli ultimi due giorni è stato confermato. Oltre alle limitazioni valide tutto l'anno restano dunque fermi, dalle 8 alle 19, i veicoli diesel per il trasporto di persone Euro 3, 4 e 5 e per il trasporto di merci Euro 3 e 4 . La nuova rilevazione è prevista venerdì.



