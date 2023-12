Aci Teramo e Mantova insieme nel segno di Tazio Nuvolari

Nel settantesimo anniversario della sua scomparsa, Aci Teramo ha omaggiato Tazio Nuvolari con un evento dedicato nel Museo Nazionale che porta il suo nome.

"Nello spirito di salvaguardia del patrimonio storico e sportivo che ci accomuna all'Aci Mantova e con il quale abbiamo intrapreso un rapporto di collaborazione per i futuri eventi legati al nostro sodalizio, abbiamo presentato il volume 'Quando passa Nuvolari. Dall'Abruzzo al Gran Premio Tripoli 1933' ", ha detto il presidente Aci Teramo Carmine Cellinese, che ha sottolineato: "Poter presentare il volume nel Museo Tazio Nuvolari ci riempie di orgoglio e qualifica il lavoro svolto dal giornalista Paolo Martocchia, autore del libro. L'arrivo di Nuvolari in provincia di Teramo è un fatto storicamente conclamato. Il nostro territorio, pioniere della disciplina sportiva e della diffusione dell'automobilismo, già a partire dagli inizi del precedente secolo, porta due testimonianze alla Città di Mantova: una nel segno sportivo - per il rinnovato senso di orgoglio nell'aver accolto Nuvolari già prima del 1933 - e una nel segno culturale, per il legame che univa le casate dei Gonzaga e degli Acquaviva".

All'evento ha presenziato anche l'attore statunitense Erik Haugen che ha interpretato la parte di Edmund Nelson nel recentissimo film "Ferrari" di Michael Mann.

Soddisfazione è stata espressa da Donato Ciunci e Giuseppe Pottocar, direttori dell'Aci di Teramo e Mantova.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA