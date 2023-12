Traguardo di due anni di attività per Stellantis &You

Le attività di Stellantis &You, nata dalla fusione di Psa Retail e Motor Village, rispettivamente le divisioni retail del Gruppo Psa e del Gruppo Fca, tagliano il traguardo dei due anni di attività e punta a crescere ancora. Dalla sua fondazione nel novembre 2021, l'azione di Stellantis &You è stata finalizzata all'integrazione tra team di lavoro, processi e sistemi dei due gruppi da cui è nata. Oggi, le attività di Stellantis &You continuano ad ampliare la rappresentanza dei marchi del gruppo nei nuovi punti vendita e riaffermano la propria presenza nei dodici paesi in cui opera (in Europa e in Marocco) Le attività coinvolgono undici marchi e cinque linee di business, tra le quali vendita di veicoli nuovi e usati, servizi after-sales, distribuzione di pezzi di ricambio e noleggio di vetture.

Negli ultimi tre mesi Stellantis &You ha dato ulteriore impulso alle sue attività commerciali in Europa e Marocco con tredici nuove aperture previste in sette diversi Paesi: Belgio, Regno Unito, Germania, Italia, Francia, Spagna e Marocco.

Il marchio Distrigo, poi, è particolarmente rilevante in Italia, grazie a un modo innovativo di intendere la commercializzazione dei ricambi per veicoli. Il nuovo centro di distribuzione di Torino, in via di apertura, si aggiunge a quello già esistente di Palermo, inaugurato a luglio.

Gli hub di Milano e Roma si stanno poi espandendo per consentire ai clienti professional di rifornirsi di tutti i ricambi dei marchi Stellantis, oltre a quelli di Eurorepar.

Questa accelerazione continuerà nel 2024 con l'apertura di almeno due Brand House, che andranno ad affiancare quella di Milano Gattamelata, inaugurata nel febbraio 2023 "Sono orgogliosa - ha commentato Roberta Zerbi, senior vice president di Stellantis &You Sales and Services - di guidare questa rete di vendita retail e ricambi in continua evoluzione che fa parte di Stellantis. Rappresenta tutta l'energia e l'attenzione di un rivenditore esperto, con decenni di esperienza al servizio dei clienti. Le complesse dinamiche del settore automotive e le nuove tendenze di consumo rappresentano un'opportunità per rinnovare il modello di distribuzione automobilistica".



