Aeroporto Bologna, da fine 2024 multe contro la sosta selvaggia

Dalla fine del 2024 anche all'Aeroporto Marconi di Bologna scatteranno multe contro la sosta selvaggia delle auto in attesa dell'arrivo dei passeggeri.

Lo hanno annunciato il presidente, Enrico Postacchini, e l'ad, Nazzareno Ventola, nel corso di un incontro per presentare il piano di investimenti da 216 milioni in 5 anni per lo scalo bolognese. "La 'sosta selvaggia' è un po' un vizio nazionale - ricorda Ventola - e lavorando con il Comune abbiamo pensato di realizzare una Ztc, un'area a traffico controllato, monitorata con delle telecamere, che consenta di vedere quando l'auto arriva nell'area dell'aeroporto" e se la permanenza supera l'ora di tempo consentita "scatterà una multa". L'investimento tecnologico lo metterà il Marconi e le sanzioni "verranno eventualmente percepite dall'amministrazione comunale". "È così in altri aeroporti italiani, da Napoli a Roma a Milano - conclude - e pensiamo che sia arrivato il momento di fare questo progetto anche a Bologna".



