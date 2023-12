Riapre la Range Rover House a Courmayeur

Range Rover rinnova la sua presenza a Courmayeur attraverso la House del brand, che ha riaperto le sue attività presso lo Chalet de l'Ange nel ponte dell'Immacolata.

Per il quinto anno consecutivo Range Rover ha scelto questa località, nella quale il marchio svolgerà ulteriori esperienze emozionali per la clientela, all'insegna del modern luxury, dal 27 dicembre al 7 gennaio.

Il design della location è stato rinnovato attraverso i codici stilistici del marchio e, per accedervi, ai clienti è sufficiente mostrare il QrCode presente all'interno della loro membership card Land Rover Club. Negli spazi esterni è possibile vivere momenti di intrattenimento nelle aree hospitality, e sono esposti diversi modelli della gamma. La novità della stagione è l'SV Room: un'intera area dedicata all'esclusivo programma di personalizzazione di Range Rover.

Si rinnova quindi l'impegno Range Rover, in qualità di partner di località, con Courmayeur, per la stagione invernale 2023-2024, nell'intento comune di raccontare e suggellare la vicinanza di obiettivi volti alla valorizzazione del territorio, al rispetto per l'ambiente, per un futuro sempre più vicino e sostenibile.

