La benzina sotto 1,8 euro al litro, ai minimi dell'anno

Il prezzo medio nazionale della benzina è sceso sotto la soglia di 1,8 euro al litro, toccando un nuovo minimo dell'anno. E' quanto emerge dalle elaborazioni di Staffetta Quotidiana sulle medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy. Scende anche il gasolio, sui livelli di fine luglio-inizio agosto. La benzina self service cala a 1,798 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,799, pompe bianche 1,796), il diesel self service a scende 1,773 euro/litro (-2, compagnie 1,775, pompe bianche 1,768).

Staffetta Quotidiana precisa che questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio, mentre per IP registriamo un ribasso. Sugli impianti serviti la benzina costa in media a 1,940 euro/litro (-2, compagnie 1,978, pompe bianche 1,862), mentre il prezzo del il diesel è sceso a 1,914 euro/litro (-2, compagnie 1,954, pompe bianche 1,833). Il Gpl servito è a quota 0,719 euro/litro (-1, compagnie 0,727, pompe bianche 0,710), il metano servito a 1,455 euro/kg (-2, compagnie 1,458, pompe bianche 1,453), il Gnl a 1,411 euro/kg (-16, compagnie 1,429 euro/kg, pompe bianche 1,397 euro/kg).

