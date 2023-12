Suzuki Rally Cup: a Monza trionfano Bertini e Vignolo

All'interno del Rally di Monza, che si è corso nelle giornate dell'1 e 2 dicembre, si è tenuto anche l'ultimo appuntamento della Suzuki Rally Cup, l'avvincente trofeo monomarca a cui prendono parte le vetture da competizione della casa di Hamamatsu.

Con una competizione resa ancora più provante dalla pioggia, che ha condizionato non poco i passaggi nel parco di Monza, e a seguito delle sfide cronometriche sul percorso misto terra-asfalto all'interno del tracciato brianzolo tra i 12 equipaggi al via ha trionfato Davide Bertini, navigato da Luca Vignolo, che nelle 8 prove speciali ha valorizzato l'assetto terraiolo per cogliere la prima vittoria stagionale. A condizionare la gara di Bertini, c'è stata anche la rottura della coppa dell'olio all'inizio del rally, ma nonostante l'imprevisto, il pilota in questione è riuscito a conquistare il risultato più ambito davanti alla coppia formata da Sebastian Dallapiccola e Fabio Andrian, con l'equipaggio composto da Roberto Pellè e Luca Franceschini a chiudere il podio della Suzuki Rally Cup.

Grazie a questo risultato Sebastian Dallapiccola è e riuscito a conquistare il titolo under 25 ed il terzo posto nella classifica finale piloti dietro a Pellè, ed al campione Giordano, che si è ritirato dal rally a seguito di una toccata nella prova speciale numero 4. Nella classifica riservata alle Boosterjet, al termine della competizione monzese, Lorenzo Olivieri e Lucrezia Viotti hanno guadagnato la vetta in maniera definitiva con 77 punti totali, allungando di 10 lunghezze sui fratelli Massimiliano e Marco Milivinti.



