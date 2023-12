Rimini dedica rotonde stradali a Ferrari, Gaber e Amati

Enzo Ferrari, Giorgio Gaber, Gilberto Amati, Stella Baschetti e Augusto Innocenti: si arricchisce di nuove intitolazioni la toponomastica di Rimini, un omaggio dell'amministrazione comunale a personalità "che con la loro intraprendenza, le loro scelte di vita o la loro creatività hanno contribuito a fare della città un posto migliore dove crescere e vivere". Le intitolazioni di rotonde e piazzette sono state approvate all'unanimità dalla Prima Commissione consiliare permanente.

La rotonda Enzo Ferrari è vicina a Viserbella, luogo al quale il Drake era profondamente legato avendo una villetta in zona, mentre quella dedicata a Gaber è a Viserba, in un contesto circondato da strade che portano i nomi di attori e cantanti. La terza intitolazione è per Gilberto Amati (1943-1972), imprenditore riminese noto per aver fondato e gestito la discoteca Altromondo: la rotonda si trova proprio nei pressi di questo iconico locale, simbolo della movida cittadina. Rimini rende inoltre omaggio alle vittime della violenza nazista con la Piazzetta Baschetti Stella e Innocenti Augusto, realizzata a seguito dei lavori per il tracciato del Metromare adiacente alla sede ferroviaria: il luogo vuole commemorare due figure che persero la vita il 9 settembre 1944, durante uno dei periodi più bui della storia.

"Con queste nuove intitolazioni - spiega l'assessore alla toponomastica Francesco Bragagni - il Comune di Rimini continua a consolidare il suo impegno nella valorizzazione della storia cittadina e nell'offrire alla comunità spazi che fungono da custodi della memoria collettiva".



