Aspi, 'per Toscana investiti a oggi 4 mld su 6,3 del piano'

Il piano di Autostrade per l'Italia per il potenziamento della rete autostradale toscana, che prevede un impiego di risorse pari a 6,3 miliardi di euro, ha visto fino a oggi l'impiego di quasi 4 miliardi. Il dato è stato reso noto stamani in occasione della visita del ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, al cantiere della nuova galleria San Donato sulla A1 nel tratto fra Firenze Sud e Incisa, alla presenza dell'ad di Aspi Roberto Tomasi.

Il programma di ampliamento alla terza corsia nel tratto dell'Autosole tra Firenze Sud e Incisa complessivamente riguarda 17,5 km di tracciato diviso in due differenti lotti, il cui livello di avanzamento oggi si attesta a circa il 30%. Tra gli altri interventi previsti dal piano di Aspi per la Toscana, la realizzazione della terza corsia della A11 Firenze-Pistoia, dove sono in corso gli interventi propedeutici, e l'ampliamento della A1 tra Incisa e Valdarno.







Riproduzione riservata © Copyright ANSA