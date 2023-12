Aspi, 'in Toscana completate opere per 1,3 mld in 2022-23'

"La Toscana è uno dei territori dove è più evidente il lavoro che stiamo portando avanti per ammodernare e potenziare la rete autostradale". Lo ha affermato Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, in occasione della visita del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini al cantiere della nuova galleria San Donato sulla A1 nel tratto fra Firenze Sud e Incisa. "Qui negli ultimi due anni abbiamo completato nuove opere per un valore di 1,3 miliardi di euro - ha detto - e, solo nel 2023, sono state più di 1 milione le ore di attività nei cantieri". L'incontro è stata l'occasione per raccontare anche l'avanzamento del programma di ammodernamento e di riqualifica della carreggiata Sud del tratto originario di A1, tra Barberino e Calenzano. Dallo scorso 8 ottobre, con la demolizione dell'impalcato del primo dei sei viadotti presenti sul tratto, il viadotto Torraccia, si è entrati nella fase centrale del programma che prevede, inoltre, l'ammodernamento delle calotte di tutte le gallerie presenti lungo il tratto (12 fornici); mentre è stata confermata per la metà di dicembre la demolizione, attraverso l'impiego di esplosivo, dell'impalcato del viadotto Goccioloni. Le attività di rigenerazione delle infrastrutture del tratto, spiega Aspi, sono propedeutiche al più ampio programma di riqualifica dell'intero tracciato, che ha già visto il completamento della nuova carreggiata in direzione Firenze con la realizzazione della galleria Santa Lucia. Mentre in direzione Bologna, si viaggerà su quattro corsie grazie alla riconfigurazione dell'intero tracciato originario della A1, composto da due corsie per senso di marcia. Per l'intero progetto è previsto un investimento complessivo di circa 380 milioni di euro, tra ammodernamento (170 milioni) e riqualifica (210 milioni).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA