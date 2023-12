Limiti velocità, telelaser fissi sulle strade di Sassari

Arrivano i telesar fissi per rilevare 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, la velocità delle auto nelle strade di Sassari. I rilevatori saranno installati a breve dalla Polizia locale nelle arterie considerate più a rischio incidenti, per cercare di prevenire e contrastare il superamento dei limiti di velocità.

Si tratta di un'iniziativa che punta a rendere ancora più efficienti i controlli della Municipale, impegnata fino all'1 gennaio nella "Operazione trasparenza", con gli agenti dotati di telelaser che si posizionano in varie vie della città e dei dintorni.

Un controllo quotidiano, intensificato nei periodi festivi, che finora, grazie anche a una fitta campagna di informazione e sesnibilizzazione svolta dal Comando di via Carlo Felice, ha contribuito al calo di numero di incidenti rilevati sul territorio comunale. È il caso di via Predda Niedda: fino a qualche anno fa registrava i più alti indici di mortalità, mentre oggi ha numeri che non si discostano dal dato medio.

Dall'inizio del 2023 a oggi sono stati eseguiti oltre 250 controlli, che hanno permesso di contestare 531 violazioni dei limiti di velocità e sono state sospese 27 patenti di guida.

Negli ultimi giorni nella borgata di Ottava, lungo la ex strada statale 131, con il telelaser gli agenti hanno sanzionato due motociclisti: uno ha sfrecciato a 124 km/h, un altro a 100, privo di patente, di assicurazione e recidivo.

A dicembre il telelaser sarà posizionato sulla statale 200 (Sassari-Sorso), sulle provinciali 18 Bancali e 42 Campanedda, in via de Martini, via Domenico Millelire, via Prati, via Budapest, via Predda Niedda, via Buddi Buddi, viale Porto Torres, a Ottava (ex. statale 131), sull'ex statale 291 Sassari-Fertilia e in via Caniga.



