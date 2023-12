"5 ore in pista per la vita", da Aci giornata su disabilità

Promuovere una più diffusa conoscenza dei temi della disabilità e sostenere la piena inclusione delle persone disabili. È lo scopo della giornata organizzata il primo dicembre, nella settimana della "Giornata Internazionale delle persone con disabilità", dall'Automobile Club Agrigento.

"Il nostro compito è quello di promuovere e difendere l'accessibilità, l'inclusione e, soprattutto, il diritto alla mobilità di tutti", afferma il presidente dell'Automobile Club di Agrigento, Salvatore Bellanca. "Aci lo fa ogni anno, con attività di sensibilizzazione nazionale e locale. Ognuno di noi può fare la differenza in modo tale che, anche quando si parla di mobilità, nessuno venga mai lasciato fuori".

In prossimità del "Disability Day", ogni anno l'Ac organizza l'evento "5 ore in pista per la vita" che permette a ragazzi con disabilità di provare l'esperienza del motorsport accanto a piloti professionisti.

"L'obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza sui problemi connessi all'accessibilità e sulla necessità dell'impegno di tutte le Istituzioni per garantire dignità, diritti e benessere delle persone affette da disabilità", spiega la direttrice dell'Ac di Agrigento, Giuseppina Danile.

L'evento è organizzato grazie al supporto dei piloti Aci Sport licenziati ad Agrigento, di Sara Assicurazione, di Sparco e della commissione sportiva, presieduta da Ivan Rosato. Il fumettista Sergio Criminisi quest'anno ha arricchito con la sua vignetta il poster di presentazione.



