Venduta la Mercedes F1 guidata da Hamilton nel 2013

La Mercedes di F1 guidata da Lewis Hamilton nel 2013, identificata dalla sigla W04, è stata venduta per un importo superiore ai 18 milioni di dollari nel corso di un'asta RM Sotheby's nella città di Las Vegas, come riporta motorauthority.com.



Si tratta di un'auto importante per Hamilton, visto che ha segnato il passaggio dalla McLaren in cui aveva già trovato l'alloro iridato, alla Mercedes, squadra con cui ha aperto un ciclo intervallato solamente dal mondiale vinto da Rosberg nel 2016.

Nel 2013 Hamilton prese il sedile di Schumacher proprio nel momento in cui la monoposto della stella stava iniziando ad essere competitiva, e con quella venduta all'asta, che ha il telaio F1W04-04, il pilota inglese ha partecipato a 14 delle 19 gare della stagione, conquistando la vittoria nel GP d'Ungheria, ed il terzo posto in Malesia, Cina e Belgio.

L'auto in questione aveva 750 CV, oltre agli 80 forniti in alcuni momenti dal KERS, ed ha corso nell'ultima stagione in cui in F1 c'erano i V8 aspirati da 2,4 litri di cilindrata, motori che poi avrebbero lasciato il posto alle power unit ibride con motore termico V6 da 1,6 litri.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA