Gruppo Renault premia suoi team con Trophées de l'Innovation

Il Gruppo Renault ha assegnato nei giorni scorsi i 'Trophées de l'Innovation Renault Frères 2023', durante una cerimonia nell'Hangar Y de Meudon, luogo leggendario dell'innovazione aeronautica del XIX e XX secolo.

Nel corso della terza edizione dell'evento, sono stati premiati dieci team che hanno introdotto innovazioni nell'ambito di categorie diverse, come Industria, Qualità, Rapporto con i clienti, Tecnologia, Small & Smart e Trasformazione.

Composte da dipendenti del Gruppo Renault, le squadre vincitrici si sono distinte tra i 570 team che si erano candidati quest'anno, presentando innovazioni già implementate negli ultimi mesi.

I premi sono stati consegnati direttamente da Luca de Meo e dai membri del top management del gruppo. In particolare, per la categoria Tecnologia sono stati premiati Solarbay, il tetto panoramico che può opacizzarsi o diventare trasparente on demand, il Pack Sleep 3-in-1 di Dacia l'innovazione per ottimizzare il raffreddamento delle batterie dei veicoli ibridi, ricorrendo al refrigerante della climatizzazione.

Per la categoria Industria, premiata l'idea della Supply Chain Control Tower, che garantisce l'approvvigionamento degli stabilimenti visualizzando in tempo reale le posizioni e i contenuti di tutti i camion circolanti tra fornitori e fabbriche in tutti i paesi, mentre la categoria Qualità ha visto la premiazione dei Confirmation Runs, ovvero la nuova tipologia di di test prima del lancio sul mercato dei veicoli.

Sul fronte della categoria Small & Smart, premiato l'utilizzo dell'Intelligenza artificiale per convalidare a zero difetti i dispositivi di assistenza alla guida, mentre la categoria Trasformazione ha visto premiato il nuovo modus operandi che pone gli stabilimenti al centro della gestione collaborativa.

Luca De Meo ha consegnato poi anche due premi speciali, il primo per un'iniziativa individuale che consiste nello sviluppo di uno strumento industriale per il posizionamento istantaneo, simultaneo e preciso dei 48 fili degli statori elettrici, mentre il secondo per un'innovazione del processo di verniciatura dei veicoli bi-tono, che consente di ridurre considerevolmente l'utilizzo di alcuni materiali (plastiche e nastri di protezione) e ridurre i rifiuti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA