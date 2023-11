Fa il pieno al tir, ma durante sosta gli rubano il carburante

BENEVENTO, 29 NOV - Fa il pieno di gasolio al suo tir ma quando riparte, dopo una breve sosta nell'area di servizio, si accorge che il serbatoio è a zero e così un camionista straniero denuncia il furto presso il commissariato di Polizia di Telese Terme (Benevento). Il furto è avvenuto in un'area di servizio della provincia di Benevento, ubicata lungo la strada statale 372 "Telese Caianello". Scattate le indagini e grazie all'ausilio dalle numerose telecamere di sicurezza installate lungo l'arteria stradale il ladro è stato identificato e denunciato dai poliziotti per furto di carburante.



