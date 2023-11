Jeep Avenger si racconta tra libertà e avventura

Una serie video per raccontare lo 'spirito' de nuova Jeep Avenger. Per dedicarsi ancora una volta ai valori di avventura, libertà, autenticità e passione del proprio marchio, declinati sull'ultima arrivata in famiglia, Jeep ha infatti pensato ad una nuova serie web, costituita da quattro video da un minuto, che saranno presto disponibili su YouTube.

Presentata un anno fa al Salone dell'Auto di Parigi, la nuova Jeep Avenger è protagonista di ogni episodio, ciascuno incentrato su uno dei quattro valori fondamentali del marchio e pensati per raccontare aneddoti di vita reale, alla scoperta di ciò che il marchio Jeep.

L'episodio iniziale è un invito alla ricerca del significato di Libertà, attraverso un'esplorazione dello spazio tra terra e cielo con Sandro Beni, esperto di parapendio. Il secondo episodio è invece incentrato sull'Avventura ed è ambientato nella cornice montuosa delle Gole della Valserra, in Umbria.

La protagonista è Szilvia Rados, una donna di 44 anni che ama esplorare le bellezze della natura e alle prese con Jeep Avenger e il suo sistema di navigazione integrato, con mirroring wireless dello schermo dello smartphone per impostare le istruzioni di navigazione sulla mappa, come con le funzioni tecniche speciali come Selec-Terrain e Hill Descent Control.

Coinvolto nel terzo episodio della serie è invece il designer Umberto Dattola che punta sul valore dell'Autenticità. Il 53enne offre uno sguardo privilegiato su ciò che lo muove nella sua professione, accompagnando gli spettatori alla scoperta del suo laboratorio e facendo loro intuire con quanta dedizione lavori all'insegna dell'eccellenza e del rispetto per la natura.

Infine, il quarto e ultimo episodio, dedicato alla Passione, porta la Avenger a Roma, dove incontra Francesca Santamaria, ballerina di danza contemporanea, che per le strade della capitale guida la nuova Jeep Avenger con fluidità, eleganza e passione, raggiungendo le sale di prova al ritmo della sua playlist.

