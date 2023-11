Formula E: Misano nuova sede italiana, gare il 13 e 14 aprile

La Formula E lascia Roma e arriva a Misano. I bolidi completamente elettrici si sfideranno sul circuito romagnolo sabato 13 e domenica 14 aprile 2024. Lo ha reso noto il Consiglio Mondiale FIA che oggi ha approvato l'aggiunta di Misano al calendario della Formula E diventando così la terza nuova sede dopo Tokyo e Shanghai. Nel prossimo campionato la Formula E conterà per la prima volta una stagione di 17 gare e sarà il più lungo disputato fino a oggi.

"La Formula E - ha affermato Andrea Abodi, ministro dello Sport - è una grande opportunità per il nostro Paese e dopo anni di meravigliosa esperienza a Roma sarà a Misano nel 2024. È importante che l'Italia sappia rispondere al meglio, accogliendo una manifestazione che richiama la mobilità sostenibile ed ha un fascino straordinario. I motori - ha aggiunto - sono nel cuore degli italiani e abbiamo imparato ad apprezzare il sibilo di queste macchine prodigiose che trasmettono segnali di futuro con la consegna di una eredità di altissima tecnologia".

Da parte sua il Presidente Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha affermato: "La scelta di Misano per la tappa italiana della Formula E è un altro riconoscimento allo straordinario lavoro di squadra che ha reso l'Emilia-Romagna la regione italiana con il più alto numero di eventi sportivi nel Paese. In particolare, nei motori, questo appuntamento si aggiunge al ritorno della Formula Uno a Imola e alla MotoGp e alla Superbike che già si disputano sul circuito romagnolo. Complimenti agli organizzatori per questo nuovo traguardo, che lancia anche un messaggio importantissimo al di là del suo valore sportivo: la Formula E è il primo sport al mondo 'Zero Carbon' e ci ricorda come la lotta ai cambiamenti climatici sia la priorità da affrontare in questo momento storico in ogni ambito".

La stagione 10 del Campionato mondiale ABB FIA di Formula E inizierà a Città del Messico sabato 13 gennaio 2024 a cui seguiranno le gare di Diriyah, Hyderabad, San Paolo, Tokyo, Misano, Monaco, Berlino, Shanghai, Portland e Londra dove si correrà il 20 e 21 luglio 2024.



