Milano AutoClassica tra passione e potenziali collezionisti

È stato un appuntamento per appassionati e potenziali collezionisti di oggi e domani, la tredicesima edizione di Milano AutoClassica, in scena lo scorso fine settimana a Fiera Milano Rho. Numeri alla mano, gli organizzatori hanno contato 82.788 visitatori totali, oltre 700 gli accrediti di stampa italiana ed internazionale, 4500 le vetture offerte in fiera, 10.000 le auto iscritte ai raduni e vendite in ripresa. Pur mantenendo il proprio focus sulle vetture d’epoca, la manifestazione si è adattata alle nuove tendenze del mercato, con sempre più un occhio di riguardo alla mobilità sostenibile.

Le Ferrari sono state le indiscusse protagoniste del Salone. Regina della manifestazione, la Ferrari 499P numero 51, vincitrice della 24 Ore di Le Mans 2023, con i piloti Pier Guidi, Calado e Giovinazzi, dopo 50 anni dall’ultima partecipazione della Casa di Maranello alla gara. L’area celebrazioni della Club House di Milano AutoClassica ha reso omaggio alla più iconiche auto da competizione Ferrari, pezzi unici per potenza e doti aerodinamiche, di appartenenza dei soci del Ferrari Club Italia. Tra queste una rara Ferrari 348, la prima versione che da stradale divenne Challenge nel 1993, una Ferrari 355 Challenge, che fu l’evoluzione della 348 e una Ferrari 458 Challenge EVO.

