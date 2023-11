"In Italia l'auto elettrica non sfonda perché il suo prezzo corrisponde a cinque salari medi di un nostro operaio. In Germania corrisponde a due salari medi. E' una questione di potere d'acquisto. Si diffonderà quando i prezzi sul mercato saranno compatibili". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, rispondendo ai giornalisti a margine dell'assemblea pubblica di Proxigas.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA