Controlli Ps a Secondigliano, multe per 16mila euro

Gli agenti del Commissariato Secondigliano, i militari dell'Arma dei Carabinieri, personale della Polizia Locale, con i Nibbio dell'Ufficio Prevenzione Generale ed il Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano. Nel corso dell'attività gli operatori hanno identificato 134 persone, di cui 48 con precedenti di polizia ed una denunciata per guida senza patente reiterata nel biennio, controllato 66 veicoli, di cui 3 sottoposti a sequestro e 3 a fermo amministrativo, e contestato 16 violazioni del Codice della Strada per guida senza casco protettivo, mancata revisione periodica e mancata copertura assicurativa, guida senza patente poiché mai conseguita e per mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida elevando complessivamente circa 16 mila euro di multe.



