Polestar celebra un anno sul mercato italiano

E' passato un anno dallo sbarco di Polestar sul mercato italiano. Nel corso di dodici mesi, il marchio svedese di vetture premium completamente elettriche e ad alte prestazioni, ha puntato sul design minimalista scandinavo, la tecnologia, la sostenibilità e l'innovazione.

L'azienda si sta ora preparando per l'espansione sia della gamma di prodotti che della rete di vendita al dettaglio. In particolare, Polestar sta espandendo la sua gamma di auto elettriche di alta gamma, passando dalla già disponibile fastback completamente elettrica Polestar 2, fino all'introduzione dei Suv elettrici Polestar 3 e Polestar 4, entrambi previsti per il 2024.

Entro il 2026, poi, Polestar intende presentare altri due modelli di lusso completamente elettrici, Polestar 5, una Gt elettrica a quattro porte, e Polestar 6, una roadster elettrica.

In un anno di presenza in Italia, Polestar ha inoltre inaugurato il suo primo Space a Milano e, il prossimo 28 novembre, aprirà il secondo a Roma.

"In occasione del nostro primo anniversario in Italia - ha commentato Alexander Lutz, head of Polestar Italia - desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine. Ringraziamo i nostri clienti per la fiducia accordataci, i preziosi partner per la collaborazione instaurata e il nostro team dedicato per l'impegno costante. Guardiamo fiduciosi al futuro, pronti a ridefinire gli standard dell'industria automobilistica e a contribuire attivamente alla transizione verso una mobilità elettrica".

