Lamborghini Super Trofeo: atto finale a Vallelunga

Sul tracciato di Vallelunga, in questo weekend, quasi 100 Huracán Super Trofeo EVO2, da quest'anno per la prima volta tutte gommate Hankook, si sfideranno per l'ultimo appuntamento delle 3 serie continentali, il sesto della stagione 2023. Oltre a correre per i titoli Super Trofeo Europa, Asia e Nord America, i piloti gareggeranno nelle World Finals che si terranno sabato e domenica.

Si tratta di un ritorno sul tracciato romano per le World Finals, che si sono disputate a Vallelunga nel 2013 e nel 2018. Nel Super Trofeo Europa ci sarà uno schieramento record di 51 vetture, e nella classe Pro sarà battaglia vera tra Brendon Leitch e l'equipaggio del team VSR formato da Mattia Michelotto e Gilles Stadsbader che si trova a soli 2 punti di distacco nella classifica genrale.

Mentre nella Pro-Am è Andrzej Lewandowski, balzato in testa alla classifica, l'uomo da battere, visto che ha un margine di vantaggio di 23 lunghezze nei confronti di Alex Au.

Nella Am la situazione è ancora più entusiasmante con il mezzo punto che separa il giovane egiziano Ibrahim Badawy dal primo degli inseguitori Gabriel Rindone.

Nel Lamborghini Super Trofeo Nord America il titolo Pro è già stato conquistato per il secondo anno di fila, in occasione del penultimo appuntamento di Indianapolis, da Kyle Marcelli e Danny Formal.

Tutto deciso anche nella Pro-Am, con Keawn Tandon campione, e nella Lamborghini Cup, che ha già incoronato Mark Wilgus.

Ancora in ballo il titolo Am con l'equipaggio composto da Anthony McIntosh e Glenn McGee in vantaggio di 29 punti nei confronti del compagno di squadra David Staab.

Nel Lamborghini Super Trofeo Asia si sono già laureati matematicamente campioni Marco Giltrap e Chris van der Drift, dominatori nella classe Pro con il team Absolute Racing.

Mentre il duo del DW Evans GT, Oscar Lee e Dan Wells ha già conquistato il titolo nella Pro-Am.

Rimangono vacanti i titoli per le classi Am e Lamborghini Cup.





