Un kit elettrico per le icone della storia Renault

Renault e R-Fit, azienda specializzata nell'allestimento retrofit dei veicoli d'epoca, hanno unito le forze per proporre kit retrofit 100% elettrici per i veicoli del marchio francese. Il kit, già disponibile per la Renault 4L, da oggi arriva anche per Renault 5. I kit retrofit 100% elettrici consentono agli appassionati di circolare con le proprie auto da collezione, unendo piacere di guida, risparmio ed affidabilità.

Il veicolo potrà disporre di certificati di omologazione ed immatricolazione per circolare ovunque, soprattutto nelle zone a traffico limitato.

Il kit retrofit 100% elettrico per la Renault 5 è omologato per le R5 Tl e Gtl, a 3 e 5 porte (tipo 139700 e 122700). Ė disponibile all'ordine in Francia da R-Fit a partire da 15.900 euro Iva inclusa e compresa installazione.

Due veicoli retrofittati, una Renault 4 (omologata a Febbraio 2023) e una Renault 5 (omologata a Settembre 2023), saranno esposti al Salone Epoqu'Auto nello stand The Originals Renault - La Collection, la collezione conservata e gestita da Renault.

Sul posto, i visitatori potranno scoprire l'offerta ed effettuare l'ordine presso lo stand R-Fit Il kit retrofit 100% elettrico per Twingo sarà invece, disponibile in un secondo tempo, sempre per il mercato francese.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA