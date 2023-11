Regioni Ue dell'automotive chiedono più fondi per la transizione

Le regioni europee dell'automotive, tra cui nove italiane, chiedono nell'ambito del prossimo bilancio pluriennale dell'Unione post 2027, la creazione di un meccanismo europeo per attenuare "gli effetti dirompenti della transizione" verde, al fine di "rafforzare la competitività dell'intera catena del valore dell'industria automobilistica". E' quanto espresso nella 'Dichiarazione di Navarra', la regione spagnola dove si sono riuniti oggi i membri dell'alleanza dell'Automotive, fondata lo scorso anno dal Comitato europeo delle regioni. Tra gli altri territori europei, fanno parte dell'alleanza Lombardia - che ne assumerà ora la vicepresidenza - Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto. "Dalla Lombardia - ha detto l'assessore allo sviluppo economico Guido Guidesi - siamo convinti che" la transizione del settore "sia possibile solo se saremo in grado di trasformare la cooperazione istituzionale" e creare "strategie dal punto di vista economico e industriale, scambiando valori aggiunti e condividendo il 'know-how'. Questo dovrebbe essere fatto con la Commissione europea", a cui "chiediamo che ci vengano lasciati diversi spazi e possibilità di azione e di innovazione tecnologica in ciascuno dei nostri" territori, "che la storia ha mostrato essere molto bravi nell'anticipare i tempi e gli obiettivi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA