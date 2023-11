Wec: 3 titoli da assegnare alla 8 Ore del Bahrain

Saranno 36 le vetture che si sfideranno in pista nell'ultimo appuntamento della stagione 2023 del Wec, quello dedicato alla 8 Ore del Bahrain, che si correrà domani, ed in cui ci sono ancora dei titoli da assegnare. Lungo i 5412 km del Bahrain International Circuit si decideranno i vincitori del campionato piloti nella categoria Hypercar e dei campionati costruttori e piloti nella classe LMP2.

La lotta è particolarmente accesa tra le hypercar, visto che la Toyota, già in possesso del titolo costruttori, è in lizza con i due equipaggi separati da appena 15 punti. Questo è il distacco tra i piloti della Toyota numero 8, attualmente leader della classifica, e quelli della vettura gemella numero 7.

Un vantaggio esiguo, se si considera che ci sono ancora 39 punti in palio.

Proprio questo bottino di punti iridati alimenta le speranze degli alfieri della Ferrari, in particolare dei piloti della 499P numero 51, che sono a 31 lunghezze di ritardo dai driver della Toyota numero 8; mentre l'equipaggio della Ferrari numero 50 è a 36 punti di distanza dalla vettura leader, ma anch'esso è ancora matematicamente in gioco per la vittoria del titolo piloti.

Oggi alle 14:40 sono in programma le qualifiche per le LMP2, mentre la griglia di partenza per le Hypercar si deciderà a partire dalle 15:05. La partenza della gara è fissata per domani alle ore 12:00.



