L'associazione Autodemolitori di Qualità entra in Confcommercio

L'associazione Autodemolitori di Qualità (Adq) entra in Confcommercio Automotive, la federazione del settore autodi Confcommercio. Lo si legge in una nota in cui il presidente di Confcommercio Mobilità Simonpaolo Buongiardino sostiene che "la filiera si completa", dedicando "più attenzione, in particolare, sugli sviluppi relativi alla dismissione dei veicoli elettrici".

Adq si aggiunge a Federmotorizzazione, Assocamp, AiPark e Federacma, già presenti in Cofcommercio Mobilità, rappresentando l'anello finale della filiera: la demolizione, la rottamazione e lo smaltimento dei veicoli.

"Siamo orgogliosi di entrare a far parte di Confcommercio Mobilità", afferma il presidente di Adq Ruggiero Delvecchio, sottolineando che "il nuovo regolamento europeo sui veicoli a fine vita dovrà necessariamente essere applicato in ogni stato".

Si tratta, a suo dire, di una "normativa fondamentale che contiene diversi elementi innovativi: tra cui la responsabilità estesa dei produttori e la messa a disposizione delle officine e dei centri di raccolta di codici di accesso per riparazioni e utilizzo come ricambi usati delle componenti elettroniche".

"Molto è ancora da fare", conclude sottolineando che "sono numerosi i dubbi interpretativi che riguardano tuttora il regolamento sul tema delle batterie, in particolare per la loro gestione ed eventuale rivendita ed è quindi necessaria un'associazione forte e coesa, nonché una stretta e continua collaborazione con Confcommercio, che intendiamo attuare da subito grazie a Confcommercio Mobilità".



