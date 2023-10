Auto: ad Mugello Poli, pronti per il Wec, la F1 è più dura

Abbiamo annunciato l'accordo per l'anno prossimo dell'organizzazione di una gara della 'European Le Mans Series' (il campionato europeo di durata, ndr), è il nostro primo passo nel mondo dei prototipi.

Questa sarà una tappa per quella ulteriore crescita che vorremmo fare per arrivare a ospitare nei prossimi due o tre anni una corsa del Wec (il campionato mondiale endurance). Noi siamo l'autodromo di riferimento per la Ferrari, per tutte le loro attività di sviluppo, loro hanno un impegno molto importante nel Wec e per questo dovremo lavorare bene e fare quei passi che ci portino ad acquisirne una gara che a livello internazionale, dopo la Formula 1 è il campionato più importante al mondo''.

L'amministratore delegato e direttore dell'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) Paolo Poli ha voluto oggi incontrare gli organi di stampa, a conclusione di una stagione che ha visto un afflusso di pubblico molto positivo, a livelli pre-Covid, e allo stesso tempo annunciare importanti obiettivi per il futuro del circuito toscano. E quale momento migliore quello della Finali Mondiali Ferrari, l'evento che ogni anno il Cavallino Rampante organizza per celebrare la stagione sportiva che si sta per concludere. Non poteva mancare un riferimento alla Formula 1, ospitata al Mugello solo nel 2020: ''E' un obiettivo molto complesso - ha spiegato Poli - Noi abbiamo tutte le caratteristiche per ospitarla, le complessità sono soprattutto di natura economica e non infrastrutturale, Quando ci saranno le condizioni, noi saremo disponibili come lo siamo già oggi. E' ovvio che in Italia la presenza di due autodromi con grande storia e tradizione, accompagnati dalla Regione Lombardia per il circuito di Monza e dalla Regione Emilia Romagna per quello di Imola, per noi significa avere due competitor estremamente impegnativi da superare. Noi ci siamo, ma chiediamo solo che le istituzioni regionali ci stiano sempre più vicine, più di quanto stiano già facendo. Intanto però - ha concluso - nel 2024 l'autodromo del Mugello compirà 50 anni e organizzeremo sicuramente qualcosa per celebrare questo traguardo. Intanto gustiamoci questa Festa Ferrari che ha il privilegio di svolgersi in una delle zone più suggestive, con le nostre colline mugellane a fare da cornice''.



