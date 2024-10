All'ateneo di Trieste nasce Aura, l'auto da corsa sostenibile

E' stata battezzata 'Aura' e ha vinto il Premio di Skf "Sustainability at 360 degrees: stay tuned, embrace the change" nell'ambito della Formula Sae, la competizione universitaria internazionale di design ingegneristico. E' l'auto da corsa elettrica monoposto progettata e costruita da un gruppo di studenti dell'UniTs Racing Team dell'Università di Trieste.

'Aura', informa una nota della Regione, sarà presentata al pubblico il 5 ottobre e sarà esposta nello stand dell'Università di Trieste in piazza dell'Unità d'Italia, nell'ambito del villaggio Barcolana 2024.

"Con 'Aura' e l'UniTs Racing Team si aprono nuovi orizzonti sia per quanto riguarda la transizione ecologica sia le professioni a essa connesse - ha osservato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente e Sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro - si tratta di un progetto molto valido che vede la cooperazione di più facoltà e dimostra la preparazione e l'impegno degli studenti dell'ateneo triestino non solo in aula ma anche in attività pratiche: i giovani coinvolti sono infatti un team capace di portare in pista l'auto elettrica da loro realizzata".

Scoccimarro ha visitato l'UniTs Racing Team, incontrando anche il direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Paolo Gallina. "Ovviamente - ha aggiunto - la Regione non può che essere interessata a una progettualità di questo tipo, che favorisce la formazione di nuove professionalità non solo sotto il profilo teorico ma anche pratico e garantisce il contatto tra le imprese e il sistema universitario e della ricerca e quindi valuteremo la possibilità di sostenere l'ateneo per la prosecuzione del progetto".

"Quanto realizzato dai ragazzi coinvolti nel progetto è una vera bellezza e, grazie all'idea di sfruttare la fibra di lino al posto di quella di carbonio, ha un'attenzione speciale alla sostenibilità; l'auspicio è quindi che questo progetto sia il trampolino di lancio per le loro carriere", ha concluso Scoccimarro.



