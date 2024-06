Hyvia e Hype, partnership per promuovere la mobilità a idrogeno

Hyvia, joint-venture tra il Gruppo Renault e Plug dedicata alla mobilità a idrogeno, e Hype, pure player indipendente della mobilità a zero emissioni e pioniere dei taxi a idrogeno, annunciano una partnership per accelerare la decarbonizzazione della mobilità a idrogeno. L'intesa consiste su una visione comune in merito alla decarbonizzazione della mobilità a idrogeno come parte delle soluzioni per realizzare la necessaria transizione energetica e rispondere alle sfide climatiche e sanitarie.

Obiettivo è sviluppare, in breve tempo, gli utilizzi della mobilità a idrogeno decarbonizzata garantendo l'aumento dei volumi per permettere la riduzione dei costi.

La partnership comprende tutto l'ecosistema della mobilità a idrogeno decarbonizzata: dalla fornitura di idrogeno decarbonizzato alle stazioni di distribuzione dell'idrogeno e veicoli a idrogeno.

In un primo tempo, è prevista la fornitura di idrogeno decarbonizzato, con l'elettrolizzatore da 1 MW di Hyvia, situato nello stabilimento di Flins, che provvederà a fornire idrogeno decarbonizzato ad Hype per alimentare la sua rete di stazioni nella regione dell'Ile-de-France.

L'accordo prevede anche la fornitura di stazioni a idrogeno con lo sviluppo, entro fine anno, di due stazioni a idrogeno, di cui una stazione Hywell, realizzata congiuntamente con Atawey e distribuita con il contributo del Gruppo Maurin, al concessionario Renault di Corbeil-Essonnes, per continuare a sviluppare la rete di stazioni a idrogeno nella regione dell'Ile- de-France.

La prima di queste stazioni sarà attivata durante l'estate 2024 nel sito Hype di Buc, sviluppato in partnership con B.E.

Green, azienda francese specializzata in autobus e pullman a zero emissioni; furgoni a idrogeno: Hyvia fornisce ad Hype un Renault Master Van H2-Tech, con nuova architettura L2H2, potendo così contare su un veicolo a idrogeno ad alta capacità, per garantire attività intensive.

Nel corso del 2024 saranno consegnati altri 9 veicoli ai clienti di Hyvia, nei pressi delle stazioni di Hype. I furgoni a idrogeno, che saranno finanziati da Hyvia, rientreranno nel programma Last Mile by Hype, sostenuto dalla Regione Ile-de-France, l'Ademe e il dispositivo europeo Connecting Europe Facility, per poter beneficiare in particolare delle sovvenzioni previste per i veicoli commerciali a idrogeno.



