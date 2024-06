Electric Days, 107mila persone all'edizione 2024

Bilancio positivo per gli Electric Days che, tra il 7 e il 9 giugno, hanno portato nel quartiere Eur a Roma 107mila persone, grazie all’impegno di Motor1.com e InsideEVs.it, che hanno organizzato la manifestazione trasformando questa zona della capitale nel polo della sostenibilità e dell’intrattenimento. Nella kermesse dedicata alla transizione energetica della mobilità, sono state mille le persone che hanno preso parte ai test drive su strada “recharged by Plenitude + BeCharge”, sfuttando la possibilità di poter provare tanti modelli di auto ibride, plug-in, o elettriche a disposizione.

Un quantitativo tale da sottolineare come l’obiettivo degli organizzatori, di aiutare gli automobilisti nella scelta dell’alimentazione elettrificata più idonea alle loro esigenze, sia stato centrato in pieno. Inoltre, molti visitatori degli Electric Days hanno potuto approcciarsi anche con mezzi della nuova mobilità e con barche a “zero emissioni” sul laghetto dell’Eur. Quasi 24mila le persone presenti alla Notte Bianca organizzata in collaborazione con il IX Municipio del Comune di Roma e Confcommercio, nella serata dell’8 giugno, che ha attirato anche i giovanissimi, grazie ai concerti di Gemello e del dj Whtrsh.

Tremila gli accessi e 1.500 le sessioni di giochi nell’area gaming, tantissime visite nella casa sostenibile dell'area Expo, House of Enel e diverse adesioni alle iniziative per i più piccoli, tra cui i mini-test drive all'interno di circuiti dedicati, laboratori, animazione edutainment ed intrattenimento a cura di DNA - Coccole Sonore. “Il successo di questa seconda edizione di Electric Days ci ricorda quanto sia importante il contatto diretto delle persone con una nuova tecnologia – ha commentato Alessandro Lago, direttore editoriale di Motor1.com e InsideEVs.it, testate promotrici dell’evento - il vedere, toccare, provare vale più di mille contenuti digitali per superare quelle resistenze che si generano quando è in atto una transizione epocale”.

