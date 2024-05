Edison Next si aggiudica un finanziamento Ue da 5,2 milioni

Edison Next (gruppo Edison) si aggiudica un finanziamento da 5,2 milioni di euro dall'Unione Europea per potenziare la rete di ricarica elettrica ultraveloce in Italia.

I fondi - di cui oltre 400 milioni a fondo perduto - vendono erogati tramite il programma Cef-Transport, dedicato alle infrastrutture di trasporto sostenibili.

Con i fondi Edison Next realizzerà in due anni e mezzo 174 punti di ricarica elettrica ultraveloce in 47 località italiane.

Nel dettaglio 134 avranno una potenza di 150 Kw, ideale per i veicoli leggeri e gli altri 40, principalmente al Nord, ne avranno una di 350 Kw, adatta per i mezzi pesanti.

"Il programma Cef Transport - spiega il responsabile Area E-mobility di Edison Next Marco Carvelli - è uno strumento finanziario essenziale per la concretizzazione di iniziative di valore aggiunto nell'ambito della mobilità sostenibile".

"L'aggiudicazione di questo finanziamento - sottolinea - conferma la strategicità dei progetti di e-mobility che stiamo sviluppando, riconoscendone i significativi benefici per i territori e ci dà l'opportunità di contribuire concretamente alla diffusione di una rete infrastrutturale italiana di trasporto elettrico capillare e connessa con l'Europa, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione nazionali ed europei".

L'intervento di Edison Next rientra tra i 42 progetti europei selezionati nell'ambito del 5/o bando legato al programma 'Alternative Fuels Infrastructure Facility' (Afif). Quest'ultimo è inserito nel programma Connecting Europe Facility C1 Confidential per sviluppare una rete di trasporto sostenibile sia elettrica che a idrogeno lungo i corridoi transeuropei Ten-T.



