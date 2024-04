Giubileo: a Roma arrivano i primi 15 bus ibridi, saranno 110

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l'assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, e il dg di Atac Alberto Zorzan hanno presentato alla stampa in un piazzale in zona Cinecittà i primi 15 nuovi bus ibridi da 18 metri dei 110 che arriveranno entro il Giubileo. Questi bus saranno in servizio sulle linee 201, 280, 69, 791, 30, 705, 451, 409, 20, 163, 105."Questi bus stanno sulle linee di forza del trasporto pubblico, andavano rinnovati con mezzi di prima fascia - ha commentato Patanè - Mezzi innovativi che colgono il presente e vanno verso il futuro. Non vediamo l'ora di vederli in opera".

La fornitura è composta appunto da da 110 autobus classe I Urbani da 18 metri, Mild Hybrid, con motorizzazione diesel Euro 6, di marca Solaris, modello Urbino 18, ed è stata finanziata attraverso i fondi per il Giubileo 2025. Le vetture saranno collocate presso lo Stabilimento di Tor Sapienza e di Grottarossa. L'appalto affidato a Solaris Italia prevede anche il full service manutentivo, per una durata di 10 anni.

L'importo totale dell'investimento per l'acquisto è di 46.5 milioni di euro, dei quali 42 milioni finanziati attraverso i Fondi Giubileo e 4.5 milioni da Atac, oltre all'importo relativo al full service, in carico ad Atac, pari a circa 23 milioni di euro. Oltre alle 15 vetture già disponibili, le restanti verranno consegnate nel periodo compreso tra maggio e settembre 2024 e andranno gradualmente a sostituire l'attuale flotta Citelis da 18 metri (età media vetture 10 anni). Sono vetture a tre porte equipaggiate con sistema antincendio, sistema Avm, videosorveglianza, monitor multimediali, cartelli indicatori a led, climatizzazione, posto disabili e pedana manuale, cabina autista integralmente separata dal comparto passeggeri con prima anta della porta anteriore dedicata al conducente. La capacità di trasporto è di 123 posti in piedi, 38 posti a sedere, 1 posto disabile, per un totale di 162 posti escluso conducente. I bus sono inoltre dotati di prese Usb per passeggeri e conducente, 1 postazione per passeggino, porte tipo "metro" (scorrevoli), parabrezza riscaldato, inginocchiamento laterale per accesso facilitato e controllo diagnostico da remoto. "Prosegue a tappe serrate - ha detto ancora Patanè - il piano di rinnovo della flotta Atac. Dopo le 173 nuove vetture messe su strada nel 2023, presentiamo oggi i nuovi 110 bus ibridi da 18 metri, cui ne seguiranno altri 120 da 12 metri e, sempre entro il 2024, ulteriori 110 mezzi elettrici. Un rinnovo progressivo che ci consentirà di avere, entro il 2026, più di 1.000 nuovi mezzi che andranno a sostituire vetture arrivate a fine vita e di avere a Roma una flotta con l'età media tra le più basse in Europa, 5 anni a fronte dei 10 del valore medio nell'Ue, e con sistemi avanzati come il Tap&Go che sta continuando ad avere un grande successo". "I mezzi che presentiamo oggi - ha commentato il dg Zorzan - sono una componente del grande piano di investimenti da un miliardo di euro che Roma sta sviluppando sul trasporto pubblico. I mesi che ci separano dal Giubileo trovano infatti Atac concentrata sulla realizzazione di più interventi sugli asset caratteristici del trasporto. Il rinnovo della flotta degli autobus, che proseguirà anche dopo, è uno di questi. Entro il 2026, infatti, avremo acquistato oltre 1.000 nuovi bus, il 40% dei quali full electric. Già dalla fine di quest'anno l'età media dei nostri bus scenderà a 5 anni, quando nel 2018 eravamo a 12". Zorzan ha spiegato poi che questi mezzi consumano il 15% in meno rispetto a quelli che vanno a sostituite, con un risparmio di 6000 litri di gasolio l'anno ognuno. "Sono veicoli di proprietà di Atac, e il piano prevede di cambiarne in media due ogni giorno nel prossimo anno. Infine con questi veicoli dobbiamo avere una operatività del 95%, oggi siamo al 65%".





