Swift Pod, suite autonoma su 3 ruote per viaggiare dormendo

L'idea dello studio tedesco di design e di architettura Xoxio potrebbe rivoluzionare i viaggi su distanze relativamente lunghe. Si chiama Swift Pod ed è una ipotesi di veicolo elettrico autonomo capace di trasportare due passeggeri in orari notturni, in modo che viaggi anche su lunghe distanza possano essere coperte a velocità ecologicamente accettabili per ridurre il consumo di energia.





Realizzabile concretamente solo quando la guida autonoma avrà raggiunto i massimi livelli, cioè senza controllo da parte dell'uomo, Swift Pod fa parte di una ipotesi di mobilità organizzata in cui l'utente sceglie di spostarsi dal punto A al punto B in orari definiti e prenota il servizio attraverso una App.

Dopo la partenza il sistema di cui è dotato Swift Pod calcola la velocità di viaggio ideale per portare i passeggeri a destinazione puntualmente e con il minore impatto sull'ambiente.

Caratterizzata da uno schema costruttivo a tre ruote e da grandi pneumatici che ottimizzano il confort, questa 'stanza d'albergo' mobile offre internamente - nonostante la forma aerodinamica - abbastanza spazio per viaggiare comodamente seduti o sdraiati.

Tavolo pieghevole e wifi facilitano anche il lavoro quando i due passeggeri viaggiano seduti, ma i maggiori vantaggi di questa insolita proposta di veicolo elettrico (ed evidentemente l'attrazione principale) sono legati alla possibilità di spostarsi autonomamente mentre si dorme.

Xoxio ipotizza per Swift Pod - che al momento esiste solo nei rendering - con una dotazione 'ad hoc' che comprende un completo sistema multimediale, una doppia comoda cuccetta e una piccola selezione di snack e bevande. I bagagli possono essere riposti sotto i letti o sotto il sedile.

Questo veicolo de futuro - ricorda lo studio tedesco di design e di architettura Xoxio - prende il nome dal nome inglese del rondone (Swift) che trascorre gran parte della sua vita, compreso il sonno, volando.

Per adeguarsi alle singole necessità, questo 'Pod' è comunque immaginato anche per offrire brevi pause nel viaggio - comprese le soste le necessità personali - che possono essere pianificate o selezionate direttamente attraverso il sistema di navigazione che comprende in memoria luoghi adatti alla sua sosta dove prendere qualcosa da mangiare o rinfrescarsi.

Per il suo design minimalista - afferma Xoio - Swift Pod "non è certamente il mezzo di trasporto adatto a tutti i viaggiatori.

Abbiamo deciso comunque di mettere l centro del progetto la sua iconica forma triangolare per sottolineare come, con le tecnologie disponibili in futuro, viaggiare su certe distanze potrebbe essere possibile in modo minimalista senza volare".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA