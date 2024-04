Dsv e Volvo collaudano camion a batteria a Milano, -50% CO2

Dsv Road Italy (gruppo Dsv), ha concluso una fase di test con Volvo Trucks Italia sui veicoli a batterie (Bev) per le attività di distribuzione nell'area di Milano. Lo annuncia l'azienda di trasporto stradale che ha ottenuto "una riduzione del 50% di Co2, perfettamente in linea con gli obiettivi prefissati". L'operazione - commenta il vicepresidente esecutivo di Dsv Road Soeren Krejberg Hansen - rappresenta un passo ambizioso e necessario a raccogliere dati ed esperienze preziose che ci consentiranno di ottimizzare le implementazioni future e garantire un percorso sostenibile sia per noi che per i nostri clienti". Il test con Volvo Trucks ha consentito a Dsv Road di "gettare le basi per la realizzazione di un sistema di trasporto intelligente, ecologico e perfettamente integrato al raggiungimento del nostro obiettivo globale di zero emissioni nelle nostre attività entro il 2050". L'azienda del gruppo Dsv prevede di utilizzare "oltre 300 veicoli a batteria tra il 2024 e 2025, fino al raggiungimento di 2mila unità entro il 2030". Un ulteriore obiettivo è di introdurre "altri mezzi a basse e zero emissioni oltre che mezzi che utilizzano carburante Hvo (olio vegetale idrotrattato). "Guardiamo con determinazione al 2030 - gli fa eco l'amministratore delegatyo di Volvo Trucks Italia Giovanni Dattoli - anno in cui puntiamo a dimezzare le nostre emissioni di CO2". "Un obiettivo ambizioso - spiega - che richiede l'adozione di diverse tecnologie innovative, tra cui il biogas e l'Hvo". "Ma il vero cuore della nostra strategia - conclude - è l'elettromobilità, consapevoli che domani avremo a disposizione anche le celle a combustibile a idrogeno".



