Debutto statico e dinamico a Spa per l'Alpine Alpenglow

Alpine mostrerà la prima versione dinamica di Alpenglow nella giornata del 10 maggio 2024, in occasione della 6 ore di Spa-Francorchamps, gara in cui correranno le vetture endurance. Nello specifico, la vettura presentata sotto forma di concept car al Salone dell'Auto di Parigi, a fine 2022, mostrerà le sue potenzialità dinamiche sul tracciato delle Ardenne l'11 maggio, e sarà un momento importante per quest'auto spinta da un motore a combustione interna alimentato ad idrogeno.

Una doppia presentazione, quindi, quella statica il 10 maggio, e quella dinamica l'11 maggio, per la vettura che incarna il futuro del design di Alpine nel motorsport e nei prossimi modelli di serie. Un'auto che funge anche da laboratorio per le future tecnologie del marchio in materia di mobilità sostenibile, con una soluzione tecnica sostenibile ed innovativa.

