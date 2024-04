Emissioni medie CO2 Cafe 2022, sono nei limiti 90 Case su 91

Quasi tutti i grandi Gruppi automobilistici presenti in Europa stanno procedendo efficacemente nella riduzione delle emissioni medie 'corporate' (cioè dell'intera gamma venduta nella Ue) di CO2, secondo le norme Cafe (Corporate Average Fuel Economy). previste dall'Unione per le auto vendute nei 29 Paesi (Ue + Norvegia e Islanda).

Lo evidenziano i dati appena pubblicati dall'European Environment Agency (Eea) e che si riferiscono al 2022, cioè l'ultimo anno disponibile dopo la raccolta e l'elaborazione dei dati che corrispondono a più di dieci milioni di veicoli in circolazione nell'area considerata.

Da una valutazione complessiva emerge che la strada scelta - oltre agli interventi sui motori e l'inserimento nelle proposte commerciali dei veicoli ad emissioni zero - è quella dei 'raggruppamenti' ed anche dell'acquisto di crediti da parte di chi, come Tesla, vende solo modelli elettrici.

La normativa prevede che i Gruppi (sfruttando i vari marchi oppure acquistando i certificati) possano equilibrare i bilanci di CO2. Nel 2022, 90 produttori su 91 - singoli o membri di 'raggruppamenti' - hanno raggiunto l'obiettivo fissato dalla Ue.

Solo Bugatti a cui sono stati attribuiti meno di 10 nuove auto immatricolate in Europa nel 2022, ha superato il proprio limite ed è stata oggetto di una sanzione di 340mila euro che è tutto sommato contenuta perché tiene conto della quantità di CO2 oltre il limite moltiplicata per il numero di vetture vendute.

Nel 2022, grazie alla presenza del colosso Usa delle auto elettriche, il 'raggruppamento' Tesla-Honda-Jaguar Land Rover ha registrato le emissioni medie di CO2 più basse (49,9 g/km) ma sono molto più significativi i risultati ottenuti da Kia (seconda con 99,8 g/km 'reali' e non compensati) e da Hyundai (101,4 g/km). Bene anche Stellantis che si è piazzata al quarto posto con 103,1 g/km di CO2 emessa in media.

Seguono Renault-Nissan-Mitsubishi (104,7 g/km), Bmw (104,9 g/km), Mercedes (111,9 g/km) e Ford (113,2 g/km). Anche il 'raggruppamento' Toyota, Mazda, Subaru e Suzuki ha centrato l'obiettivo, con un saldo effettivo di 114,2 g/km. Fra tutti grandi Gruppi spicca il valore di 118,5 g/km - cioè il più elevato - della Volkswagen.

Tra i singoli produttori con oltre 300mila immatricolazioni nel 2022, PSA Automobiles SA ha ottenuto le emissioni medie di CO2 più basse (94,1 g/km), seguita da FCA Italy Spa (95,3 g/km).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA