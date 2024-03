Mercedes GLA e EQA strizzano l'occhio alla sostenibilità

Le nuove Mercedes EQA e GLA si rinnovano e rappresentano oggi la perfetta sintesi della strategia di Mercedes-Benz, che intende continuare a soddisfare le diverse esigenze dei clienti, che si tratti di una trasmissione completamente elettrica o di un motore a combustione di ultima generazione. Una risposta endotermica ed elettrica alle differenti esigenze dei clienti ben oltre il 2030. Due 'gemelle diverse', che prendono strade tecnologiche differenti, ampliando la possibilità di scelta nell'ambito dell'offerta di modelli della Stella.

"Nella sua strategia globale - ha detto Maurizio Zaccaria, responsabile vendite Mercedes Benz Italia incontrando la stampa specializzata - Mercedes è focalizzata sulla propria mission di diventare completamente elettrica, ma a stabilire il ritmo di questa trasformazione saranno i clienti e le condizioni di mercato. Una strategia che è immediatamente evidente già dai segmenti d'ingresso della Stella, con la EQA e la sua omologa versione nel mondo endotermico, la GLA. Due modelli espressione del medesimo bodytype e, insieme, in grado di offrire la più scelta di motorizzazioni possibile: diesel, benzina esclusivamente mild hybrid, plug-in hybrid e full electric".

E proprio per saggiare le potenzialità è stato fatto un test drive con la full electric EQA e la GLA 250e ibrida plug in un percorso che ci ha condotto da Roma a Pisa. Due auto pressoché identiche per dimensioni, passo e abitabilità ma con due cuori diversi.





Nel confronto tra le tecnologie di trazione adottate dalle due sorelle, EQA e GLA mettono pace tra le 'tifoserie' BEV e ICE, evidenziando quanto il mondo delle motorizzazioni tradizionali e quello della mobilità 100% elettrica non siano poi così distanti, soprattutto nell'utilizzo quotidiano. Una distanza che diventa sempre di più tecnologicamente sottile grazie a sistemi di trazione full electric sempre più evoluti, autonomie sempre più estese e tempi di ricarica sempre più contenuti.

Naturalmente con una vettura full electric cambia anche l'approccio verso il viaggio. Partiti da Roma con il "pieno" abbiamo fatto una prima ricarica veloce dopo circa 130 km all'area di servizio di Fabro sulla A1. In realtà di autonomia ce ne era ancora parecchia, ma durante la pausa caffè abbiamo fatto un piccolo rifornimento che ci ha riportato la carica a poco oltre il 75%. Durante il tragitto verso Pisa poi abbiamo fatto un'altra ricarica di circa 30 minuti all'area di servizio Arno Est che ci ha permesso di arrivare a Pisa con oltre il 50% di autonomia residua.

"Le motorizzazioni elettriche - ha affermato Zaccaria - sono una naturale estensione dalla nostra offerta. Un'opportunità in più per i nostri clienti che sempre più numerosi, anche nell'ambito di una scelta endotermica, si orientano verso soluzioni ibride, mild o plug-in. Per questo, GLA ed EQA rappresentano oggi due opzioni complementari nell'ambito della medesima famiglia. Questo grazie anche al sensibile aumento di autonomia di cui ha beneficiato la nuova generazione di EQA che, con la versione 250+, arriva fino a 560 km. Ciò significa poter viaggiare senza pensieri, coprendo anche lunghe distanze e, con una breve sosta al supercharge, pareggiare di fatto il gap di autonomia rispetto ad una GLA".

Della EQA vengono proposte 3 motorizzazioni da 190 a 292 CV a 2 e 4 quattro ruote motrici con una autonomia fino a 560 km e un pacco batterie che va da 66,5 a 70,5 kWh. Più ampia la scelta per la GLA con motorizzazioni diesel, benzina e PHEV con potenze che vanno da 116 a 421 CV (GLA 45 S). In particolare la 250e ibrida plug in permette di percorrere fino a 70 km in modalità 100% elettrico.

I prezzi delle nuove EQA e GLA partono rispettivamente da 56.630 e da 43.526. Entrambe le vetture sono offerte in 7 versioni.

