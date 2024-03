Trasporto merci e persone, obiettivo la transizione sostenibile

Il trasporto merci e quello per le persone sono responsabili del 24% delle emissioni dirette di CO2, 8 miliardi di tonnellate di emissioni totali e per raggiungere gli obiettivi posti dalla Comunità Europea, cioè Zero Emissioni Nette entro il 2050, le emissioni dei trasporti dovrebbero diminuire di oltre il 3% all'anno entro il 2030. Sono dati forniti da Fiera Milano (Fonte: United Nations. Sustainable transport, sustainable development. Interagency report for second Global Sustainable Transport Conference 2021), che oggi ha presentato due manifestazioni sul settore che si svolgeranno in contemporanea a maggio, Nme-Next Mobility Exhibition, dedicata a mezzi, soluzioni, politiche e tecnologie per un sistema di mobilità collettiva sostenibile, e Transpotec Logitec, evento leader in Italia per l'autotrasporto e la logistica.

"Al momento hanno già confermato la presenza 425 espositori con l'obiettivo di arrivare a 500 - ha detto Simona Greco, Direttore Manifestazioni di Fiera Milano che organizza i due eventi - E per la prima volta saranno presenti tutte insieme le 8 sorelle, ossia le grandi case costruttrici internazionali di mezzi pesanti". "Saranno presentate tutte le novità del settore - ha aggiunto Paolo Pizzocaro, direttore di Transporter Logitec - dalla gestione intelligente dei mezzi alla digitalizzazione fino all'utilizzo dei sistemi tecnologici avanzati e ai nuovi carburanti". Per raggiungere comunque l'obiettivo della sostenibilità ambientale, un ruolo fondamentale lo avranno anche i comportamenti individuali, come ha sottolineato Pierluigi Coppola, professore di Pianificazione dei Trasporti al Politecnico di Milano. "Un cambiamento lo notiamo già nelle nuove generazioni e il loro approccio alla mobilità - ha detto - Come per altri beni viene vissuta in condivisione come dimostrano le auto e le bici in sharinng".

La sharing economy è sempre più pervasiva e si prevede che i ricavi della mobilità condivisa possano raggiungere oltre 1500 miliardi di dollari nel 2024 a livello globale, con una crescita fino al 3,5% nel medio periodo (2028). E' uno dei fattori esterni che incidono sulla evoluzione in senso sostenibile del settore dei trasporti, tra gli argomenti affrontati nella prossima edizioni Nme-Next Mobility Exhibition, dedicata a mezzi, soluzioni, politiche e tecnologie per un sistema di mobilità collettiva sostenibile, e Transpotec Logitec, evento leader in Italia per l'autotrasporto e la logistica. Presentati oggi e organizzati da Fiera Milano, si svolgeranno in contemporanea a maggio 2024 (Nme dall'8 al 10 e Transpotec dall'8 all'11). La tendenza ad ottimizzare gli spostamenti è confermata anche dall'aumento della domanda di mobilità per tutte le modalità di trasporto rispetto al pre-pandemia (2019), con un +11% per i bus e un +1% per i treni. In particolare il mondo bus nel 2023 ha evidenziato una significativa crescita del 20,9% in Europa rispetto all'anno precedente, secondo i dati forniti da Chatrou Cme Solutions. Il mercato dell'autobus italiano si conferma in linea con gli altri contesti europei: i mezzi sopra le 8 tonnellate hanno visto una crescita significativa nel 2023 rispetto all'anno precedente (+72%, con 4043 nuove immatricolazioni) e, secondo i dati forniti da Anfia, il mese di gennaio 2024 si è rivelato particolarmente promettente con una crescita del 56% rispetto a gennaio 2023.





