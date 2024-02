Tper presenta 22 bus ibridi a metano per le extraurbane

Il parco bus di Tper, azienda di trasporto pubblico emiliano-romagnola, si rinnova. Oggi sono stati presentati 22 nuovi autobus Man 19C Mild Hybrid alimentati a metano, lunghi 18,75 metri, che saranno destinati alle corse del servizio suburbano ed extraurbano a più alta frequentazione.

Nello specifico, saranno dedicati in maniera prevalente all'esercizio delle linee 97 e 98, che collegano Bologna con i comuni dell'Unione Reno-Galliera raggiungendo anche Cento, in provincia di Ferrara. Altre linee che vedranno impiegati i mezzi saranno la linea 101 Bologna-Imola e le linee 550, 551 e 552, importanti relazioni extraurbane del bacino di Ferrara. Il lotto di bus prodotti da Man Truck & Bus Italia contribuirà al proseguimento del piano di progressiva dismissione dei veicoli a gasolio della flotta di Tper. L'acquisto ha comportato un investimento di 8,6 milioni, finanziato per il 20% da Tper e per l'80% con risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr, messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna. I bus sono stati presentati oggi, in un punto stampa a cui hanno preso parte la presidente e ad di Tper Giuseppina Gualtieri, l'assessora alla mobilità del Comune di Bologna Valentina Orioli, il consigliere delegato della Città metropolitana Paolo Crescimbeni, la responsabile Bus pubblico di Man Truck & Bus Italia Vasiliki Kouvela e il dirigente manutenzione di Tper Andrea Bottazzi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA