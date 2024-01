Volvo Cars alza l'asticella della sostenibilità

Si amplia la strategia di sostenibilità di Volvo Cars, che fissa per le proprie attività nuovi obiettivi per il 2030 e il 2040. La casa automobilistica sta infatti rafforzando il proprio impegno a favore della biodiversità e intende arrivare al 2025 con il 100% del debito collegato al suo Green Financing Framework o in un formato correlato alla sostenibilità.

"L'adozione di iniziative per contrastare il cambiamento climatico - ha spiegato Jim Rowan, Ceo di Volvo Cars - non è negoziabile e la scelta di passare a una gamma di vetture totalmente elettrica costituisce un passo importante nel nostro percorso pionieristico. Nell'ottica di un'ulteriore riduzione delle emissioni lungo tutta la nostra catena del valore, siamo tenuti a fare di più e a occuparci della nostra impronta di biodiversità, oltre che contribuire al miglioramento della qualità di vita delle persone".

In sintesi, i nuovi obiettivi di sostenibilità di Volvo Cars per il 2030 puntano a ridurre le emissioni di CO2 per auto del 75%, ridurre del 40% il consumo energetico delle attività operative aziendali per autovettura media, arrivare al 30% di contenuto riciclato medio in tutta la flotta e ridurre il consumo di acqua nell'ambito delle attività operative del 50% in media per autovettura. In ultimo, ma non da meno, riutilizzare o riciclare almeno il 99% di tutti i rifiuti provenienti dalle attività operative aziendali.

Da quando ha presentato la strategia per la sostenibilità nel 2019, Volvo Cars ha raggiunto l'obiettivo di basare il 69% delle attività operative aziendali su energia neutrale dal punto di vista climatico, rispetto al 55% del 2019, mentre gli impianti di produzione a livello globale hanno raggiunto il 100% di utilizzo di energia elettrica climaticamente neutrale, rispetto all'80% del 2019. Inoltre, dal 2018 Volvo Cars ha ridotto le emissioni di Co2 per auto del 19%.

Il 2030 sarà un anno cruciale per la casa automobilistica.

Per quella data, Volvo Cars prevede infatti di avere una gamma di vetture completamente elettrica e di ridurre le emissioni di CO2 per auto del 75% rispetto ai valori di riferimento del 2018.



