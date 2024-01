La mobilità elettrica di Byd conquista Euro 2024

Byd è partner ufficiale per la mobilità elettrica di Euro 2024, e condivide con l'Uefa l'intento di convogliare nella manifestazione calcistica il valore della sostenibilità ambientale. Con la partecipazione a questo evento sportivo, il brand ha l'occasione di divulgare il suo messaggio di sostenibilità, e di rendere evidente il suo impegno verso un progresso continuo, ad un pubblico più ampio.

Durante il torneo, che si svolgerà in dieci stadi, in Germania, dal 14 giugno al 14 luglio 2024, Byd, fornirà una gamma diversificata di veicoli a nuova energia, e presenterà i suoi ultimi modelli elettrici e le sue tecnologie all'avanguardia in alcune sedi selezionate di Uefa Euro 2024.

Inoltre, avrà una forte presenza nelle fan zone ufficiali, ed organizzerà centinaia di eventi presso i concessionari dei paesi europei per celebrare il campionato insieme a tifosi e clienti.

"Byd è entusiasta di collaborare con Uefa Euro 2024 - ha dichiarato Michael Shu, amministratore delegato di Byd Europa - ed è orgogliosa di essere il primo partner di e-Mobility per questo prestigioso evento sportivo, che ci consentirà di mostrare i nostri ultimi progressi nei veicoli elettrici a un pubblico molto vasto".



