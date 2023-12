Con Citroën ë-C3 l'elettrico è accessibile e facile

Nel progettare la nuova Citroën ë-C3, i tecnici del Gruppo Stellantis, hanno avito come faro l'accessibilità economica dell'alimentazione elettrica e la semplicità di utilizzo quotidiano, sia in città sia nei viaggi.

Da queste basi nasce il concetto di elettrico facile che trova appunto espressione con il nuovo modello transalpino a batterie.

Sviluppata su una piattaforma per veicoli elettrici e studiata per ottimizzare i costi di produzione, la nuova proposta del Double Chevron utilizza un pacco batterie LFP (litio ferro fosfato) da 44 kWh per garantire un'autonomia di guida fino a 320 km nel ciclo WLTP. La capacità di ricarica rapida a corrente continua da 100 kW consente di passare dal 20 all'80% della capacità in 26 minuti.

"La ricarica standard a corrente alternata - spiegano dalla Filiale -, dal 20% all'80%, richiede circa 4h 10 utilizzando una potenza di 7kW, o 2h 50 se è disponibile una potenza di 11kW.

L'accesso alle strutture di ricarica a corrente alternata sia domestiche che pubbliche è facile grazie al cavo Mode 3 fornito in dotazione, ideale per la ricarica regolare a casa tramite una Wallbox e per le stazioni di ricarica pubbliche. Il cavo consente una ricarica da una Wallbox monofase da 7,4 kW o trifase da 11 kW". Adeguatamente brillante per la città e per gli spostamenti extraurbani e autostradali, grazie a un motore da 83 kW (113 Cv) e al cambio automatico che assicurano uno 0 a 100 km/h in circa 11 secondi e una velocità massima di 135 km/h, nuova ë-C3 è soprattutto facile da gestire nel quotidiano, grazie a tecnologie e all'integrazione di alcune funzioni di controllo e monitoraggio con applicazioni installabili sul cellulare del guidatore.

"I proprietari - chiariscono da Citroën - potranno anche pianificare i viaggi, monitorare lo stato di carica e il livello della batteria in tempo reale e godere di un'esperienza di navigazione completa grazie alla nuova App e-Routes.

Quest'ultima, progettata specificamente per i veicoli elettrici Citroën, fa parte dell'abbonamento ai servizi connessi 'Connect Plus'. Utilizzando l'App MyCitroën, i conducenti di ë-C3 potranno anche gestire gli orari della ricarica, nonché programmare il preriscaldamento o precondizionamento del veicolo, controllare il livello di carica della batteria e l'ubicazione del veicolo a distanza". Nel dettaglio delle nuove soluzioni, disponibili per chi sceglie Connect Plus, meritano un focus le opportunità legate a e-Routes e a E-Remote.

La prima è stata sviluppata appositamente per i veicoli elettrici Citroën ed è il passaporto del conducente per pianificare il percorso più efficiente, monitorare facilmente il livello di carica della batteria e ottenere dati in tempo reale sulla rete di ricarica. Connessa in permanenza ai dati del veicolo, alla situazione del traffico e allo stato dei terminali di ricarica lungo il percorso, assicura un controllo ottimale del percorso. Grazie a questa App integrata, i conducenti possono essere certi che i tempi di percorrenza saranno ridotti, che i dati della rete di ricarica in tempo reale saranno accessibili in modo ottimale e affidabile, che sapranno sempre quale percentuale di carica della batteria rimarrà all'arrivo e che, se necessario, il percorso verrà modificato automaticamente.

E-Remote, invece, consente ai proprietari di utilizzare l'App MyCitroën come un telecomando per la loro ë-C3 al fine di effettuare il preriscaldamento o pre-condizionamento del veicolo prima della partenza, gestire i programmi di ricarica, monitorare il livello di carica della batteria e mostrare l'ubicazione del veicolo.

