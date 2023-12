Il percorso di Volvo per diventare carbon neutral nel 2040

Il progetto Powerstop si colloca in un quadro globale di politica di sostenibilità di Volvo, che ha l'obiettivo di ridurre il quantitativo di CO2 emesso dalle sue vetture del 50% entro il 2025. Inoltre, mira alla riduzione del 25% della CO2 per ogni auto prodotta nella catena dei fornitori, ed a raggiungere la neutralità climatica entro il 2040. Per farlo sarà indispensabile puntare su veicoli ad emissioni zero, e per sottolineare la sua tenacia nel voler raggiungere questo traguardo, Volvo ha fissato un altro obiettivo, decisamente ambizioso, da perseguire entro il 2030: quello di ridurre del 75% le emissioni di CO2 delle sue vetture rispetto ai livelli del 2018, anche utilizzando acciai ad emissioni zero tramite un accordo con il produttore svedese SSAB.

Inoltre, Volvo, aderendo all'iniziativa Call on Carbon, che esorta i governi a introdurre tariffe sulle emissioni di CO2, ha stabilito un prezzo per le emissioni prodotte, ed in pratica ha effettuato una sorta di autotassazione da reinvestire nella sostenibilità.

Il percorso intrapreso dal brand sta ottenendo risultati importanti a livello di sostenibilità, come dimostrano i dati dei primi 9 mesi del 2023, in cui le emissioni di CO2 delle vetture Volvo sono state ridotte del 19% in confronto ai livelli del 2018. Il brand introdurrà 3 nuovi modelli elettrici nell'arco di 12 mesi, esplorando nuovi segmenti di mercato, per vendere, entro il 2025, il 50% di modelli elettrici ed il restante 50% di auto ibride.

La EX 90 arriverà nella primavera del 2024 e sarà un Suv predisposto per la ricarica bidirezionale; la EM90 porterà Volvo nel mercato delle monovolume, mentre la EX30 è già arrivata, ricevendo tutte le attenzioni del caso, visto che è tra le 7 finaliste del Car of the Year, e finalista anche per il North American Utility of the Year. Questa vettura, già venduta in 1730 unità, che attualmente è il terzo modello richiesto dalla clientela, sarà nelle concessionarie a gennaio, ed avrà un prezzo di ingresso di 35.900 euro, il che la renderà realmente competitiva nel confronto con le vetture endotermiche.



