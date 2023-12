Alessandria, 8 nuovi bus a metano per la flotta di Amag Mobilità

Sono 8 i nuovi bus a metano presentati, oggi in piazza Garibaldi ad Alessandria, da Amag Mobilità. Presto se ne aggiungeranno altri 3. Nel prossimo triennio la sostituzione con automezzi ad alimentazione ecologica sarà completata per il 100%. A breve entreranno in servizio anche 2 nuovi mezzi per i servizi di collegamento con Valenza.

"Sono il segnale concreto dell'investimento che la Regione ha pianificato e che sta consentendo di sostituire 1.400 bus sul territorio piemontese - sottolinea l'assessore Marco Gabusi - E' il modo migliore per accompagnare la transizione ecologica e attrarre utenza sul trasporto pubblico locale".

"E' un passo avanti - rimarca il sindaco Giorgio Abonante - in un'ottica di una rinnovata mobilità sostenibile".

Amag Mobilità - ha spiegato il presidente Licia Nigrogno - "sta lavorando su un progetto di sharing mobility. Entro il 2023 l'azienda prevede di trasportare complessivamente oltre 1,5 milioni di passeggeri, con 70 mezzi e 130 dipendenti".



