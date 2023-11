È Firenze la città più eco-mobile d'Italia. A seguire Milano

Firenze si è affermata come la città più eco-mobile d'Italia, conquistando il primo posto del podio per la mobilità sostenibile. E' quanto emerso nella due giorni di MobyDixit, organizzata dal Comune di Parma e da Euromobility, l'associazione dei mobility manager italiani.

La manifestazione ha ospitato la 23esima edizione della Conferenza Nazionale sul Mobility Management e la settima.

Alle spalle di Firenze si piazzano Milano e Parma mentre Torino e Bologna si sono classificate rispettivamente al quarto e quinto posto. Roma si è posizionata solo al diciottesimo posto.

Al contrario, le città meno sostenibili sono state identificate come Messina, Catania e Potenza. Tra le azioni messe in campo da Firenze ci sono l'ampliamento del sistema tranviario e della rete delle piste ciclabili, ma anche l'estensione delle zone 30 che riguardano quasi il 50% del centro abitato, lo sviluppo della mobilità elettrica anche grazie al potenziamento delle stazioni di ricarica, e lo Scudo Verde, ovvero una vasta area a basse emissioni pari al 66% della superficie del centro abitato per limitare l'ingresso in città dei veicoli più inquinanti.



