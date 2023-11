Nissan all'Università Roma Tre per l'Academy e-4U

Con la terza tappa del Nissan Academy e-4U, che mette in contatto i giovani al settore dell'automotive per sviluppare la mobilità del futuro, il brand arriva a Roma, precisamente al Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica dell'Università Roma Tre. Si stabilisce così una nuova collaborazione con questo ateneo, avviata dal seminario formativo dal titolo "La mobilità del futuro: sostenibile, sicura e connessa", a cura di Marco Toro, presidente ed amministratore delegato di Nissan Italia.

La tappa nella città eterna è parte di un percorso accademico che ha già coinvolto l'Università Federico II di Napoli e l'Università di Palermo e, per i primi mesi del 2024, arriverà nelle aule dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna e del Politecnico di Milano.

Gli studenti entreranno a contatto con le tecnologie di Nissan Ariya e Qashqai e-Power, che saranno concesse in comodato d'uso gratuito per un mese, per effettuare attività di ricerca sperimentale, come test di laboratorio e test drive.

In seguito, la partnership proseguirà mediante attività di ricerca, con il supporto di Nissan, per una borsa di studio finalizzata alla realizzazione di tesi su tematiche automotive, prima di concludersi con due opportunità di stage di sei mesi retribuiti per laureati magistrali da svolgere presso i settori tecnico e commerciale di Nissan. "Università di Roma Tre rappresenta per noi un'ulteriore occasione per rafforzare la collaborazione tra università e settore automotive - ha dichiarato Marco Toro, presidente ed amministratore delegato di Nissan Italia - fondamentale per lo sviluppo della mobilità".



