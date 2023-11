Aspi, concluso piano d'installazione delle 100 stazioni ricarica

Con la conclusione dei lavori di installazione di quattro punti di ricarica da 200kW nell'area di servizio Bevano Est, sulla A14 Bologna-Taranto, è "arrivato a conclusione" il progetto di installazione delle 100 stazioni di ricarica ad alta potenza per la ricarica dei veicoli elettrici, che Autostrade per l'Italia ha portato avanti lungo la sua rete in gestione attraverso Free To X, società del gruppo dedicata allo sviluppo di servizi avanzati per la mobilità. Lo rende noto Aspi.

Il piano è partito nel maggio 2021, con un investimento in autofinanziamento di 70 milioni di euro, con l'inaugurazione della stazione di ricarica di Secchia Ovest, e a oggi vede attivate 82 stazioni che "permettono ai possessori di veicoli a zero emissioni, di viaggiare in autostrade con la consapevolezza di poter trovare una colonnina di ricarica a una interdistanza di 50 km, in linea con i livelli europei e con il regolamento europeo approvato (Alternative Fuel Infrastructure Regulation)", spiega il gruppo. Le stazioni sono equamente distribuite in tutto il territorio, con 47 aree di servizio servite nel Centro-Sud e 53 nel Centro-Nord per un totale di 582 punti di ricarica. Campania, Lazio, Emilia-Romagna e Lombardia sono le regioni con il maggior numero di stazioni di ricarica, 59 in totale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA