Volvo rinuncia al diesel dal 2024

In occasione del climate week di New York, in base alle dichiarazioni del ceo di Volvo cars, Jim Rowan, la casa scandinava ha annunciato la cessazione della produzione di tutti i modelli del brand a motore diesel entro l'inizio del 2024.

Infatti, l'ultima Volvo a motore diesel uscirà dalle linee di montaggio tra pochi mesi, il che renderà il marchio uno dei primi ad aver compiuto questa scelta. "Entro il 2030 - ha spiegato Rowan - contiamo di vendere solo automobili completamente elettriche, ed entro il 2040 puntiamo a diventare un'azienda neutrale dal punto di vista climatico". L'obiettivo segue la decisione del 2022 di rinunciare a sviluppare nuovi motori a combustione.

"Non investiremo più nulla del nostro budget di R&S per lo sviluppo di nuovi motori endotermici - ha aggiunto Rowan - il nostro futuro è rappresentato dai propulsori elettrici, che sono superiori ai motori termici, poiché sono meno rumorosi, generano meno vibrazioni, comportano minori costi di manutenzione per i nostri clienti e non generano emissioni allo scarico".

Il brand, infatti, è indirizzato, nella realizzazione di un'ampia gamma di auto di fascia alta, completamente elettriche.

"In questo momento critico per il nostro pianeta e per l'umanità, il mondo ha bisogno di leadership - ha dichiarato Rowan - ci impegniamo a fare la nostra parte e incoraggiamo i nostri colleghi e i leader politici di tutto il mondo a fare la loro".

