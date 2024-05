Mercedes GLA 250e: elettrica in città ibrida quando vuoi

La Mercedes GLA è il modello d'accesso alla gamma a ruote alte della Stella e conserva tutte le caratteristiche premium del brand, offrendo, nel contempo, diverse motorizzazioni tra cui la variante con power unit plug-in hybrid della nostra prova: la 250e, che ha recentemente beneficiato di alcune migliorie.

Le proporzioni esterne negli ultimi aggiornamenti sono rimaste le stesse, per cui i suoi 4,41 metri di lunghezza la inseriscono di diritto nel segmento dei C-Suv, ma adesso i paraurti sono stati rivisti, così come le firme luminose a LED, che sono disponibili anche con tecnologia Matrix. Il look quindi è stato rinfrescato, evoluto, ma non stravolto, d'altra parte, come recita il proverbio: squadra che vince non si cambia.

L'abitacolo risente della presenza della tecnologia ibrida a livello di capacità di carico, con il volume del bagagliaio che passa da 435 litri a 385 litri con 5 posti in uso. Mentre lo spazio rimane ampio per 5 persone, e davanti la plancia riserva l'effetto premium garantito dai materiali ricercati, e dalla conformazione dei due schermi del sistema MBUX che formano un corpo unico. Osservando l'interno con più attenzione, si scorge il nuovo volante con le razze centrali sdoppiate e dotato sia di tasti fisici che a sfioramento, mentre il tunnel centrale perde il touchpad ed offre un ulteriore porzione di spazio con superficie antiscivolo per riporre oggetti durante la guida.



Sempre valido l'infotainment, che si avvale dei comandi vocali, e può essere gestito anche mediante i tasti sul volante.

Una volta a bordo si percepisce l'agilità in città, dove si sfrutta anche il sistema di telecamere che inquadra il semaforo per ripartenze più sicure. La power unit composta dal motore termico 1.3 da 160 CV e dall'unità elettrica da 80 KW, 5 in più rispetto a prima, eroga una potenza di sistema di 218 CV ed una coppia massima di 450 Nm. L'elettrico va a supporto del termico in modo l'erogazione sia sempre in grado di garantire la giusta spinta in ripresa, nonostante la mole importante dovuta alla tecnologia a bordo. Questa si fa sentire soprattutto in frenata, nel misto, e nei cambi di direzione più rapidi tra i tornanti, ma non inficia il comfort generale, mentre il cambio automatico ad 8 rapporti in alcuni frangenti non è fluido nel funzionamento come ci si aspetta ed il pedale del freno presenta un'azione dalla modulabilità migliorabile. Lo sterzo, invece, è pronto e preciso, e consente di impostare al meglio le traiettorie.

All'avvio GLA parte sempre in modalità elettrica: l'energia della batteria passa alla ruote per avviare la trazione. Il sistema ibrido è in grado di modulare il rapporto tra i due motori. Tra le modalità di guida si può scegliere quella che predilige la trazione in elettrico, e consente di muoversi tranquillamente nei centri urbani per circa 60 km, mentre la modalità ibrida, che entra in scena quando finisce la carica della batteria, consente di percorrere, in media, circa 13 km a litro. Per la ricarica, sfruttando una colonnina a corrente continua, da cui accetta fino a 22 kW di potenza, gli 11,5 kWh di capacità energetica della batteria vengono recuperati in 40 minuti, mentre da una presa domestica l'operazione richiede 5 ore.

Il suv compatto in versione ibrida plug-in è davvero un tuttofare: ideale per un uso quotidiano in città e per le gite fuoriporta nei weekend. È l'utilizzo urbano-extraurbano quello che più si addice a quest'auto, capace così di sfruttare al meglio l'elettrico nei brevi tragitti urbani e massimizzare il motore a benzina nei viaggi più lunghi.

Per quanto riguarda la sicurezza attiva, con i pacchetti disponibili in listino, si possono avere tutti i dispositivi di aiuti alla guida che garantiscono una guida autonoma di secondo livello tra cui il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia, il monitoraggio dell'angolo cieco e il sistema di frenata automatica d'emergenza.

Il prezzo parte dai 53.225 euro della variante Executive ed arriva a quasi 66.000 euro della versione più ricca.

Complessivamente la GLA è offerta in 7 versioni.

